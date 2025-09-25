En el nuevo capítulo de “Eres Mi Bien”, una inesperada alianza surge entre Sebas y Catalina, pues ambos saben que sus parejas aún se aman y él le propone un trato que ella difícilmente podrá rechazar. Mientras tanto, Meche mantiene firme su decisión de no permitir que su hijo David se acerque nuevamente a Francisca, la sobrina de Rebeca.

Por otro lado, Fiorella descubre lo ocurrido con Toñito y no duda en recriminarlo con un contundente: “Toñito, te pasas de verdad”, dejando en claro que ya conocía la situación.

Al mismo tiempo, Mauricio tiene una seria conversación con Valeria, en la que le confiesa: “Yo te amo, pero no me puedo arriesgar a perder a Miranda”, concluyendo con una frase que lo cambia todo: “creo que deberíamos tomarnos un tiempo”.

¿Aceptará Catalina la propuesta de Sebas? ¿Será definitivo el distanciamiento entre Mauricio y Valeria? No te pierdas lo que pasará hoy en “Eres Mi Bien”, desde las 20:00 p.m. solo por Latina.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

