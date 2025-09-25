AVANCE de Eres Mi Bien HOY jueves 25: Toñito PERJUDICA definitivamente la relación de Mauricio y VALAERIA
En el nuevo capítulo de “Eres Mi Bien”, una inesperada alianza surge entre Sebas y Catalina, pues ambos saben que sus parejas aún se aman y él le propone un trato que ella difícilmente podrá rechazar. Mientras tanto, Meche mantiene firme su decisión de no permitir que su hijo David se acerque nuevamente a Francisca, la sobrina de Rebeca.
Por otro lado, Fiorella descubre lo ocurrido con Toñito y no duda en recriminarlo con un contundente: “Toñito, te pasas de verdad”, dejando en claro que ya conocía la situación.
Al mismo tiempo, Mauricio tiene una seria conversación con Valeria, en la que le confiesa: “Yo te amo, pero no me puedo arriesgar a perder a Miranda”, concluyendo con una frase que lo cambia todo: “creo que deberíamos tomarnos un tiempo”.
¿Aceptará Catalina la propuesta de Sebas? ¿Será definitivo el distanciamiento entre Mauricio y Valeria?
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía