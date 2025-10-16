En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, las emociones alcanzaron su punto máximo. Leticia se encuentra en un grave aprieto, intentando mantenerse lejos del ojo público, mientras las identidades ocultas comienzan a revelarse. Por su parte, Foncho descubre el verdadero trabajo de Lucía, ¡por boca de la propia Lucía! Sorprendido y conmovido por la historia, Foncho siente pena por “la nueva víctima de Lucía”, pero queda impactado cuando ella menciona el nombre de su nuevo colaborador.

Preocupado, Foncho acude de inmediato a la casa de Rubén para advertirle sobre Lucía. Sin embargo, no es el único visitante: Mauricio también llega al lugar para enfrentarlo por su misteriosa aparición en la casa de Leticia como “el parrillero enmascarado”. El ambiente se vuelve tenso y las verdades comienzan a emerger una tras otra.

Mientras tanto, Fiorella y Alan no pueden seguir ocultando lo que sienten y finalmente empiezan a ceder ante los sentimientos románticos que ambos venían reprimiendo.

¿Qué consecuencias traerán las revelaciones de Lucía? ¿Cómo reaccionará Rubén ante las advertencias de Foncho y el enfrentamiento con Mauricio? ¿Será este el inicio de una nueva historia de amor entre Fiorella y Alan? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, inmediatamente después de “Yo Soy”.

¿Quiénes son los actores de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

