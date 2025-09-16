En Eres mi Bien, un nuevo personaje irrumpió en la trama y promete mover las piezas en la vida de los protagonistas. Se trata de Catalina, interpretada por Alessa Wichtel, quien apareció en la universidad montada en una moto, causando sorpresa entre los estudiantes y, sobre todo, en Alan.

La escena clave se dio en el estacionamiento, donde la joven se acercó con seguridad y se presentó con una frase que lo cambió todo: “Soy amiga de Cayetana”. Con ese saludo directo hacia Alan, Catalina dejó claro que su llegada no será pasajera, sino que tendrá un impacto especial en el rumbo de la historia que ha dado un giro con su beso inesperado.

Pero, ¿quién es la actriz detrás de este personaje? Alessa es una intérprete peruana que ha construido una sólida trayectoria en el mundo artístico. Estudió artes escénicas en el extranjero, recibiendo formación en Emerson College (Boston), en Madrid y en el New York Film Academy.

Fuera de cámaras, la actriz también es noticia por su vida sentimental, ya que actualmente mantiene una relación con el futbolista de la selección peruana Aldo Corzo, lo que la ha colocado en el radar mediático y entre las figuras más comentadas del espectáculo nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aldo Corzo (@aldocorzo)

Con este papel en la telenovela de Latina, Wichtel suma un nuevo reto en su trayectoria y se proyecta como una de las actrices jóvenes con mayor proyección del medio. Su incorporación aporta frescura a la historia y despierta la expectativa de la audiencia, que ya especula sobre las verdaderas intenciones de Catalina.

¿Será esta motociclista un nuevo amor para Alan? ¿O traerá consigo secretos que pondrán en jaque a Cayetana y Fiorella? No te pierdas lo que sucederá en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!