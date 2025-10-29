Luego de confirmar su retiro temporal de Eres mi Bien, Natalia Salas recibió una ola de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus compañeros de elenco y de los seguidores de la telenovela. La actriz, que dio vida a Mechita, se despidió con emoción al confesar que debía hacer una pausa para priorizar su bienestar.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Mónica Sánchez, quien interpreta a Valeria. La artista le comentó: “Naty hermosa, te vamos a extrañar”, reflejando el cariño del equipo hacia ella. También Paul Martin, quien da vida a Rubén, expresó: “Extraordinaria Meche, solo es una pausa, como dices. Estarás de vuelta más fuerte”, dejando claro su respeto y admiración.

Por su parte, Claudio Calmet, su pareja en la ficción, escribió un emotivo mensaje: “He sido absolutamente feliz al lado de esta tu Mechita, Nati querida. Difícil llenar una ausencia tan grande, pero como bien dicen, la función debe continuar. Estate tranquila que dejas la posta en muy buenas manos”, señaló, despidiéndose con afecto.

Los seguidores de la novela también se sumaron a las muestras de apoyo con mensajes de “fuerza”, “pronta recuperación” y “te esperamos de vuelta”, llenando las redes sociales de palabras de aliento para la actriz.

Sin duda, la salida de Natalia ha conmovido a todos los que siguen día a día Eres mi Bien, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a las pantallas.

