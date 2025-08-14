Desde este lunes 18 de agosto, inmediatamente después de “Yo Soy“, el público podrá disfrutar de “Eres mi bien“, la nueva novela de Latina Televisión. Con Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva, esta cautivadora historia te acompañará todas las noches de lunes a viernes.

Este jueves 14 de agosto, preparando los motores para el lanzamiento, Latina reveló las primeras imágenes EN EXCLUSIVA de lo que será “Eres mi bien”. Dale clic a la

¡No te pierdas “Eres mi bien”, la historia que acompañará tus noches en Latina!

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

