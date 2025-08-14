Eres mi bien: Primeras imágenes EN EXCLUSIVA de la nueva novela de Latina
¡No te pierdas el gran estreno de esta ficción de Latina que acompañará todas tus noches!
Desde este lunes 18 de agosto, inmediatamente después de “Yo Soy“, el público podrá disfrutar de “Eres mi bien“, la nueva novela de Latina Televisión. Con Mónica Sánchez, Paul Martin y David Villanueva, esta cautivadora historia te acompañará todas las noches de lunes a viernes.
Este jueves 14 de agosto, preparando los motores para el lanzamiento, Latina reveló las primeras imágenes EN EXCLUSIVA de lo que será “Eres mi bien”. Dale clic a la
¡No te pierdas “Eres mi bien”, la historia que acompañará tus noches en Latina!
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía