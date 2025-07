Latina Televisión sigue generando expectativa con “Eres mi Bien“, la nueva novela familiar que estrenará MUY PRONTO. La nueva cápsula ya está dando que hablar, tras la revelación de seis personajes de esta historia. En esta ocasión, le tocó el turno a Pierina Carcelén, quien actuará al lado de César Ritter y parecen tener un vínculo que traerá emoción a la pantalla.

En el clip de menos de un minuto se ve al personaje de Pierina Carcelén en un interrogatorio al personaje de César Ritter. “Y, ¿vas a confesar o no?”, cuestiona ella. “Si yo no he cometido ningún delito“, se defiende él.

Pero Carcelén insiste: “Confiésalo”. “Está bien, está bien. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia en kínder María y tu tía Thalía“, dice cabizbajo. Pero, una última pregunta provocará la sonrisa de la mujer: “Y a ti, ¿quién te gusta?“.

¡“Eres mi Bien” promete convertirse en la nueva novela favorita de los hogares peruanos! ¡No te pierdas su esperado estreno!

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Hasta el momento, se ha confirmado que Mónica Sánchez, Pierina Carcelén, David Villanueva, Paul Martin y César Ritter forman parte del elenco de “Eres mi bien”, la próxima novela familiar de Latina Televisión.

