Este viernes 05 de setiembre se transmitió el capítulo 15 de “Eres mi bien”, la popular novela de Latina Televisión. La historia de amor de Valeria y Mauricio no está atravesando su mejor momento: con su madre de él, Leticia, y con las salidas del hombre a bares y bailando con mujeres.

Además, Cayetana no soportó más y encaró a su tía Claudia por estar saliendo con su ex Ricardo. ¿Quieres saber qué más sucedió en este episodio? Dale clic al video.

Mira AQUÍ el capítulo 15 de “Eres mi bien” vía YouTube de Latina

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!