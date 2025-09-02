Este martes 02 de setiembre se transmitió el capítulo 12 de “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión. En este episodio, Valeria Vargas encaró a Leticia, la mamá de Mauricio Piaggio, luego de que la mujer la tratara súper mal por el trabajo que tiene de cevichera en “Las chalaquitas”.

La madre de Fiorella y Toñito no se quedó de brazos cruzados y, ante los insultos, le terminó tirando un bowl de ceviche en la cabeza a Leticia.

En tanto, Alan quiso evitar que Fiorella, su mejor amiga, cometa un error y fue hasta su casa para sacar a Sebastián.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

