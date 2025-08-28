Este jueves 28 de agosto se transmitió el capítulo 09 de “Eres mi bien“, la nueva novela de Latina Televisión. En este episodio, Rubén visitó a Sebastián, el chico con el que su hija Fiorella está saliendo, en el hospital para advertirle que no vuelva a poner en riesgo a su pequeña; pero no solo eso. También se apareció en la casa de su ex Valeria para arruinar el almuerzo que había organizado para presentar a Mauricio con sus hijos.

Además, Francisca no pudo con el estrés y se escabulló en el canal para encontrar al director del casting al que asistió y tener una respuesta. Pero salió del lugar hecha un mar de lágrimas. ¿Qué más sucedió en este episodio?

Mira AQUÍ el capítulo 9 de “Eres mi bien” vía YouTube de Latina

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!