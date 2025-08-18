Valeria Vargas vio a lo lejos a un apuesto hombre que parecía perdido en su barrio del Callao, así que, tras acercarse, descubrió que Mauricio Piaggio vivía en La Punta. Como parte de la fiesta que celebraba por su cumpleaños, empezó a sonar una de las canciones favoritas de la mujer.

“Esta canción me trae unos recuerdos”, dijo al aire, a ver si Mauricio se animaba a invitarla a bailar. “Pero tiene pinta de no saber bailar salsa”, le confesó a su amiga Roxana.

“¿Y qué? ¿Me lo dices así a la cara?”, interrumpió Mauricio, quien, al final, terminó entrando a la pista de baile con la mujer.

Todos los presentes, especialmente sus mejores amigas Roxana y Meche, están felices por verla disfrutar, excepto por una persona: su hijo Antonio. “Ahora yo voy a bailar con mi mamá”, dijo el pequeño, alejando a Mauricio de su progenitora.

