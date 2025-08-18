Valeria Vargas se sintió sumamente avergonzada por el espectáculo que dio su expareja Rubén Pacheco frente a sus amigos en su fiesta de cumpleaños. A”sí que, una vez a solas en la casa, ella le reclamó: “Rubén, por el amor de Dios, tú y yo ya no tenemos nada en esta vida. ¿Cuándo vas a entenderlo? Hace 3 años que no somos una pareja”.

Pero el hombre no se la dejó tan fácil. “Mira, yo sé que tengo cosas que mejorar, pero nosotros nos conocemos bien, tenemos una familia, nuestros cachorros. Ellos estarían felices de vernos juntos de nuevo”, aseguró Rubén, intentando convencerla.

Aunque, su siguiente paso enfureció a su ex y madre de sus hijos. Rubén le obsequió un ramo de flores, que dentro contenían lencería roja. “Te traje un detallito”, aseguró el hombre con una sonrisa coqueta. “¿Qué es esto?”, cuestionó indignada la mujer al ver la lencería. “Sería lindo vértelo puesto”, precisó Rubén. Y Valeria perdió la paciencia.

