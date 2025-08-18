Mauricio Piaggio quedó encantado con Valeria Vargas desde el primer instante en que la vio festejando su cumpleaños. Pero, tras dejarla en la pista de baile, recibió una llamada inesperada.

“Miranda ha tenido un accidente en el colegio”, le dijo Claudia Martínez desde el otro lado de la línea. “¿Cómo que un accidente? Escúchame bien, ¿es grave o no?”, cuestionó el hombre, evidentemente preocupado.

“No sé, me ha llamado la profesora y me ha pedido que vaya a recogerla, pero yo estoy en una reunión muy importante y no puedo salir”, confesó la mujer. Y, sin dudarlo, Mauricio corrió hacia el colegio. “Tranquila, tranquila, ya salgo para allá”, la tranquilizó.

La emergencia no lo dejó siquiera despedirse de Valeria Vargas.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!