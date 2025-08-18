Mauricio Piaggio llegó hasta un barrio del Callao sin imaginar que ahí, sin planearlo, vería a una mujer muy hermosa disfrutando de su cumpleaños: Valeria Vargas.

La mujer, al ver que su mejor amiga Roxana estaba interrogando al galán y a su mejor amigo, se acercó. “¿Algún problema por aquí?”, cuestionó. “No, no, no. Ningún problema”, aseguró Mauricio rápidamente. “Hemos venido a conocer el restaurante, pero no sabíamos que estabas de cumpleaños. Felicidades. Creo que es momento para que celebres con tus familiares y amigos, y a nosotros no nos han invitado. Muchísimas gracias, nos vamos”, dijo, tratando de no incomodar.

Pero, con coquetería, Valeria los invitó a quedarse.

