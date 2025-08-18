Alfonso ‘Foncho’ Polar llegó hasta el barrio junto a su mejor amigo Mauricio Piaggio en busca del mejor ceviche. Pero se toparon con la fiesta de cumpleaños de Valeria Vargas. A lo lejos, ‘Foncho’ divisó a una coqueta Roxana Gómez.

La mujer también lo vio a lo lejos y se acercó para descubrir quiénes eran esos dos individuos a quienes nunca había visto por el barrio. “Buenas tardes muchachos, ¿se les ha perdido algo?”, cuestionó.

Y, coqueto como él solo, Foncho le respondió: “Sí, tú”. Pero la mujer no caería en los coqueteos. “Ah, ya me acordé de ti. Eres el clásico pavo que se cuela a las fiestas de barrio para engatusar a las chicas solo porque tiene harto billete y un carrazo. Pero les voy a decir algo: ni tú ni tu amigo están invitados, así que arranca”, dijo, botándolo de la celebración. Pero él no se quedó de brazos cruzados: “La calle es de todos”, replicó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!