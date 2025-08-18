El pequeño Antonio Pacheco se quedó sumamente preocupado al ver a su mamá Valeria Vargas bailando muy de cerca con Mauricio Piaggio en su fiesta de cumpleaños. Así que, curioso, le preguntó: “Mamá, ¿qué deseaste al soplar las velas?”.

La mujer no quiso revelarle nada, así que le aseguró: “No te puedo decir porque, si no, no se cumple”.

Y, justo antes de acostarse, Antonio abrió su corazón: “Sería bonito que volvieras con mi papá”. Las palabras del niño resonaron en la mente de Valeria.

