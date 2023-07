¿Inquilinos morosos?: Conoce cómo proteger tu propiedad

En Tu Defensa mostró el caso de Yovanna Olazabal, una mujer que alquiló un inmueble adquirido como herencia por parte de sus padres. No obstante, ha tenido problemas con José Ayllon, el inquilino, debido a que este no cumplió con los pagos del alquiler y no se quiere retirar del domicilio. Este caso lo viven muchos peruanos, los abogados de En Tu Defensa dieron algunos consejos legales para evitar verse involucrado en esta situación.

Olazabal cometió el error de realizar un contrato vía Whatsapp y de manera verbal. No obstante, esto ha creado incertidumbre en cómo proceder en la disputa por la propiedad con su inquilino. En primer lugar, los abogados aconsejan evitar los contratos verbales o realizados mediante redes sociales. Esta medida ayuda a que tanto arrendador como arrendatario se encuentren protegidos legalmente.

Si se encuentra en una posición en la que tiene que lidiar con un inquilino moroso, los abogados también sugieren iniciar un proceso de desalojo. Asimismo, Ernesto Nuñez acotó que “tenemos varias modalidades de desalojo en el Perú: la modalidad clásica, la modalidad express judicial y el desalojo notarial. En algunos nos piden conciliación como en el contrato clásico; sin embargo, en los dos últimos no se solicita conciliación”

Por su parte, el inquilino también cuenta con derechos para protegerse de un arrendador arbitrario. Martín Fort señaló que “No se pueden cortar los servicios básicos como la luz o el agua. Además, no se debe ingresar a la casa cuando hay una persona ocupándola así no tenga título o contrato pues esto puede incurrir en un delito de usurpación. Es importante que el televidente sepa que por más que haya o no un contrato, el inquilino tiene dos derechos que son el uso y disfrute”

