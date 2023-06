“Ustedes tendrían que estar en su casa”: Rondón se mostró en contra de vuelta de Nico y Milett a El Gran Chef Famosos

Mientras el conductor de El Gran Chef Famosos, José Peláez presentaba el programa, Ricardo Rondón expresó su incomodidad en el programa semifinal.

“No sé de qué comienzos hablas, no sé que comienzos habla la producción y menos entiendo al jurado. Yo no comprendo en realidad de qué sirve que uno se esfuerce, luche, se mutile los dedos, se queme, se corte, cuando veo a dos eliminados de vuelta en competencia”, comentó Rondón, dejando a todos los presentes sorprendidos.

El periodista no dejó ahí, decidió seguir con las quejas: “Bajo ese criterio, me van a perdonar, no tengo nada personal contra ustedes, pero deberían estar en su casa”. Patricio Suárez Vértiz estuvo totalmente en contra del discurso del presentador de televisión.

Ante esto, Nico Ponce decidió dedicarle unas palabras a Ricardo: “Ha sido muy difícil, he luchado contra mis pesadillas. me ha perseguido un cuy, me ha perseguido un pulpo, no estoy de acuerdo, Rondón. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”, comentó el actor.

Milett Figueroa también quiso dedicar unas palabras debido a su regreso a El Gran Chef Famosos: “Muy contenta, muy feliz aquí una vez más. A demostrar porqué estoy aquí, que no sea una oportunidad perdida. Que sea una oportunidad que pueda seguir evolucionando, seguir creciendo y demostrándole a todos ellos (competidores y jurado), porqué estoy aquí parada”, finalizó.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.