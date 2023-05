Una dice adiós: Milett Figueroa, Leyla Chihuán y Karina Calmet podrían irse de El Gran Chef Famosos 

Milett Figueroa y Karina Calmet no tuvieron un gran desempeño en la edición de hoy. Ambas tendrán que dar lo mejor de sí para la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos.

El jurado de El Gran Chef Famosos, fue muy estricto a la hora de pasar por cada estación evaluando las hamburguesas. Existían distintos tipos de críticas, como no usar ensalada, hacer mal la mayonesa, hasta lo poco crujientes que estaban las papas.

Luego de pasar por las estaciones, el jurado pasó a dar la devolución a los famosos. Javier Masías fue el primero, y se dirigió a Patricio Suárez-Vértiz: “Patricio, tu sandwich estaba bien, tus papas, mas o menos, pero la hamburguesa estaba mala”, sentenció.

Nelly Rossinelli pasó a dirigirse a Karina Calmet: “Karina, lograste que la costrita de tu hamburguesa, quede sabrosa, pero por dentro no llegaba la misma sazón. No sé si llegaste a tostar los panes con algo, o simplemente lo pusiste en la sartén, pero no tuviste una sazón especial”, agregó.

Giacomo Bocchio hizo su parte con Leyla Chihuán: “Tú nos tienes acostumbrados a trabajar en orden, a trabajar en una manera dinámica, en movimiento. Hoy no sé qué te pasó, hoy has trabajado un poco más lenta de lo normal. Te faltaron varios elemento en la preparación. Simplemente nos diste pan con una hamburguesa adentro, quedó sabiendo a poco”, comentó.

Javier Masías, una vez más, dio su devolución, pero esta vez fue con Milett Figueroa: “Milett, que buenas papas, te felicito, pero solo por eso porque lo demás estaba realmente mal. A veces brillas, sería bueno no brillar una vez”, puntualizó.

El primer participante que pasó a noche de eliminación fue Leyla Chihuán, decisión que asombró a la ex capitana de la selección de voley. A ella, la acompañará Milett Figueroa, que por quinta vez pasa al programa que nadie quiere estar. Finalmente el jurado decidió salvar a Patricio Suárez-Vértiz, por ende, Karina Calmet es la tercera sentenciada.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.