“Tú dame las recetas, yo te doy los ejercicios”: Leyla Chihuán ‘arregló’ con Masías en El Gran Chef Famosos 

Javier Masías comentó que por el programa está bajando de peso. Leyla Chihuán se ofreció a que lo siga haciendo.

Todo empezó cuando el conductor de El Gran Chef Famosos, José Peláez le consultó si sentía alegría por el programa, pero el crítico de cocina respondió que no era así: “En otro escenario lo tomaría con alegría porque he probado deliciosos platos vegetarianos. Pero ayer no acabó muy bien, he perdido dos tallas desde que empezó el programa”.

Peláez contestó de manera irónica, diciendo que no se notaban esos kilos de menos. Leyla Chihuán, participante de El Gran Chef Famosos, se ofreció a ayudar al jurado: “Yo puedo ayudarlo, señor. 6:30 empezamos a entrenar, todas las mañanas. Yo le doy los ejercicios y usted me da las recetas.” Puntualizó.

Ya en el confesionario, la ex capitana de la selección de vóley, prosiguió: “Mira Javier, tú te levantas temprano, yo paso por tu casa, tú no te tienes que mover, mientras caminamos, conversamos y hacemos actividad física; tú me das unos tips para yo mejorar en el programa” finalizó.

