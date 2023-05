“Tiene dos hijos y está casada”: Leyla Chihuán puso en su sitio a la ‘SEÑORA’ Korina en El Gran Chef Famosos

Al momento de acercarse a recibir las indicaciones, Korina Rivadeneira se indignó luego que Javier Masías le diga “señora”. Leyla Chihuán la criticó por no querer aceptar la realidad.

Todo empezó cuando el conductor del programa Jose Peláez, invita a todos los participantes a recibir las indicaciones para poder preparar el tradicional picante de cuy. En eso, Javier Masías, uno de los jurados más punzantes, no se explicaba porqué Korina Rivadeneira miraba con extrañeza. El problema fue que se refirió a ella como “señora”.

“Nunca me había dolido tanto que me digan señora en la televisión”, sostuvo la participante. Mientras que Leyla Chihuán puso la cuota graciosa en ese momento, “Pero si es señora pues, está casada, con dos niños, qué más quiere. Debe sentirse feliz ¿o no?” comentó la ex seleccionada nacional de voley.