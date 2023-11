¿Te acordabas? Mira los mejores momentos de Mauricio Mesones en El Gran Chef Famosos

Mauricio Mesones fue anunciado como uno de los competidores de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos. El reconocido cantante fue parte de la segunda temporada, donde logró llegar hasta la Semana Final del concurso.

Mesones se ganó el cariño de todos los “chefcitos” por sus divertidas ocurrencias en la cocina, pero también por su compromiso con los platillos. El artista fue muy querido por sus compañeros, a quienes ayudaba constantemente a lo largo de la competencia.

Recuerda los cinco mejores momentos de Mauricio Mesones durante la competencia:

Mauricio Mesones le bailó a doctora que lo atendió

Pese a quemarse con la hornilla y a cortarse con varios instrumentos de la cocina, Mauricio Mesones lo tomaba con humor y seguía comprometido con su cocina para continuar en la competencia. En una ocasión, Mesones le bailó su recocida canción “Quiero amanecer” a la enfermera que lo atendió. Este hecho fue uno de los más virales en las redes sociales.

Invitado de lujo: Christian Yaipén

Tiene buenos amigos. Uno de los invitados que acompañó a Mauricio Mesones fue el reconocido vocalista del Grupo 5, Christian Yaipén. “Mi mamá y tu mamá va a estar orgullosa de nosotros”, dijo Mesones, provocando las risas de Yaipén. El intérprete de ‘Apostemos que me caso’ se divirtió en el programa, incluso entonó ‘El ritmo de mi corazón’, mientras sostenía un corazón de res cuando preparaba anticuchos.

Saludos a los ‘guau guau’ y ‘miau miau’

El mejor para mandar saludos a nuestros engreídos de la casa. Mauricio Mesones fue el primer competidor en acordarse de nuestras mascotas. Él, siempre que José Peláez se acercaba a su estación para verificar su platillo, mandaba saludos en idioma “perro” e idioma “gato”. Estos saludos fueron incrementando con el paso de los programas y se volvió un saludo “obligatorio” del reconocido cantante.

Denuncia plagio y usa zapallo para evitar copias

No quería competencia. Mauricio Mesones no denunció “plagio” contra Ale Fuller, a quien acusó de copiarle el peinado. “Le pido a Ale fuller que no se copie de mi peinado”, señaló. El cantante fue al almacén a elegir sus ingredientes, pero además recogió un zapallo, a quien llamó “Alfredo”. Esto ocurrió para evitar que Jesús Neyra le siga “copiando”, según lo que pensaba el cantante.

“Quería darle un sabor tostadito”: Mauricio Mesones intentó justificar su ranfañote quemado

Pese a ser uno de los postres peruanos más antiguos, Mauricio Mesones quemó su platillo antes de culminarlo por lo que tuvo que volver a hacer todo de nuevo. El cantante intentó justificar el hecho. “Yo quería darle un sabor medio tostadito, pero después entendí que me iban a decir, ‘no, que mucha sal, no que muy dulce’ y después me iban a decir que estaba muy quemado” explicó el artista.

Puedes ver más momentos divertidos de este querido participante por nuestra cuenta de Youtube:

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. Faltan otros seis famosos que serán anunciados muy pronto.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.