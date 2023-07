“Quería darle un sabor tostadito”: Mauricio Mesones intentó justificar su ranfañote quemado en El Gran Chef Famosos

Hoy en El Gran Chef Famosos, Natalia Salas, Mónica Torres, Mauricio Mesones, Laura Spoya y Ale Fuller fueron recibidos con una temática que rinde homenaje a las recetas de antaño. Como primer desafío de la noche las celebridades deberán cocinar ranfañote.

Pese a ser uno de los postres peruanos más antiguos, la gran mayoría de los concursantes desconocía de su existencia por lo que la preparación se terminó complicando. Mauricio Mesones quemó su platillo antes de culminarlo por lo que tuvo que volver a hacer todo de nuevo.

El cantante intentó justificar el hecho. “Yo quería darle un sabor medio tostadito, pero después entendí que me iban a decir, ‘no, que mucha sal, no que muy dulce’ y después me iban a decir que estaba muy quemado” explicó el artista.

¿Qué otros participantes han sido eliminados de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Jimmy Santy y Jesús Neyra son los tres famosos que han salido de El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.