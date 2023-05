“Sus besos me han cautivado”: Peláez se confiesa con Leyla Chihuán en El Gran Chef Famosos

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, aprovechó el momento, y confesó en el programa que quedó fascinado por el beso de Leyla Chihuán.

Mientras José Peláez preguntaba a tanto a Karina Calmet y Milett Figueroa sobre los sentimientos que cada una sentía en el programa de eliminación, el conductor sacó el lado galán al consultarle lo mismo a Leyla Chihuán, y lanzó una frase que causó sorpresa en el set: “Participante Chihuán, que alegría verla. Estoy ansioso por recibir uno de sus maravillosos besos”, comentó.

Peláez prosiguió: “Si yo fuese el jurado, sus otras dos compañeras lo tendrían muy difícil porque sus besos me han cautivado. Cada vez que me acerco a su estación y usted me da un beso, mi corazón se llena de alegría”.

La ex jugadora de la selección de vóley no se quedó atrás, y pidió a la producción que pongan el tema “Viviana” de Lucía Méndez, para luego pasar a darse un fuerte abrazo con el conductor de El Gran Chef Famosos.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.