Salvados de El Gran Chef Famosos: Yaco Eskenazi, Santiago Suárez y Cint G pasan a la siguiente ronda

El jurado de “El Gran Chef Famosos” probó el lomo al wok con spaghetti a la huancaína de los seis participantes y tomó una decisión. Los jueces anunciaron que solo estos tres concursantes pasarían directamente a la siguiente ronda: Yaco Eskenazi, Santiago Suárez y Cint G.

El primer salvado fue Yaco, quien presentó un buen lomo con spaghetti. “Segunda que me salvo. Estoy feliz. Quiero llegar hasta la final así, tratar de no ir a sentencia porque le tengo terror a la sentencia, me da nervios. Vamos con todo”, celebró el participante.

La segunda persona salvada de la Noche de Sentencia fue Santiago, quien venció el “maleficio del beneficio”. “Bien, bien, bien. Vamos que sí se puede señores”, festejó ante las cámaras. Mientras que la última salvada por el jurado fue Cint G. “Mini Cint G, hemos hecho un buen equipo. Así que yo creo que la próxima, definitivamente, vamos a sorprender mucho más”, dijo.

