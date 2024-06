Salvados de El Gran Chef Famosos: Jose Miguel Argüelles y Karina Borrero pasan a la siguiente ronda

¡PASARON A LA SIGUIENTE RONDA! Jose Miguel Argüelles y Karina Borrero convencieron al jurado de “El Gran Chef Famosos” y se salvaron de la temida Noche de Sentencia.

El primer salvado de la sentencia fue Jose Miguel. “Lo hemos logrado. Estamos mejorando. Le agradezco al mundo entero esto. Para ustedes ‘chefcitos’, ojalá algún día prueben mi sazón”, festejó el actor de “Papá en Apuros”.

En tanto, la segunda persona en pasar a la siguiente ronda este miércoles fue Karina. “No me siento feliz porque estaba a muy poquito de estar sentenciada y no me siento feliz con mi plato”, confesó ante cámaras.

