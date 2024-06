Salvados de El Gran Chef Famosos: Brenda Carvalho y Yaco Eskenazi pasan a la siguiente ronda

Luego de una intensa noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos“, el jurado anunció a los dos participantes que, esta vez, pasarían directamente a la siguiente ronda del programa culinario de Latina Televisión: Brenda Carvalho y Yaco Eskenazi.

La primera en salvarse de la temida Noche de Sentencia fue Brenda, quien deleitó el paladar del jurado con platos típicos de su país natal. “¿Yooo? Me salvé por primera vez. Por favor, graben este momento. Tómenme foto, foto, foto. Envíenmelas por favor. La revancha, Julinho”, celebró frente a cámaras.

En tanto, la segunda persona en salvarse de caer en sentencia fue Yaco. “Esta sí que no me la esperaba. Me salvé, seguimos en carrera y ahora a pensar en lo que viene. No paramos hasta esa olla”, confesó.

