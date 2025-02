En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, el ex finalista Ricky Trevitazzo ha demostrado ser bueno no solo en la música, sino también en la cocina. Hay otro talento del artista que no ha recibido suficiente cobertura: el billar.

Solo tenía 14 años cuando conoció lo que se convertiría en su hobby y escape de cualquier mal momento. “Más que todo lo veo como diversión, no soy mucho de apostar”, confesó Ricky.

El encargado de enseñarle sobre este deporte a Ricky fue su hermano mayor fallecido. “Falleció hace 23 años antes de que nazca mi hijo mayor. Él fue el que me enseñó, el que me llevó al billar”, recordó el cantante.

Además, Ricky aprovechó para asegurar que el billar es una actividad de mucha concentración y técnica. “Mucha gente no lo toma así, pero es un deporte muy bonito el billar”, aseguró.

Mira AQUÍ el Enseñame.pe de Ricky Trevitazzo COMPLETO vía YouTube Latina

¿De qué trata Enséñame Pe, el nuevo espacio de entrevistas de Latina vía YouTube?

ENSÉÑAME PE se centra en desvelar la vida de los famosos más allá de lo que muestran en la pantalla; en este caso, las pantallas de Latina. El programa se enfoca en la pasión que motiva a estos talentos y en sus hobbies menos conocidos, proporcionando una visión íntima y auténtica de su vida personal. A través de entrevistas como un polizón, buscamos conectar a la audiencia con sus ídolos de una manera única, revelando historias y talentos que, hasta ahora, han permanecido “ocultos”.

Además, cada episodio incluirá consejos, tips, datos, advertencias, mitos y más que el talento compartirá sobre su hobby. Estos consejos ayudarán a los espectadores a explorar nuevas pasiones o a mejorar en las que ya están involucrados. Desde técnicas que han aprendido hasta anécdotas divertidas se vivirán en ENSÉÑAME PE.