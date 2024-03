Ricky enfureció con Luigui por darle órdenes en El Gran Chef Famosos: “Causa, tú me rayas”

El estrés dentro de la cocina consume a los participantes de “El Gran Chef Famosos X2”. En la reciente edición, los más perjudicados fueron la dupla Skándalo, integrada por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo.

Luigui le hizo una sugerencia a su dupla, pero este lo tomó a mal. “Haz los cinco y los metes al mismo tiempo para que todos tengan una sola cocción”, dijo Carbajal.

Ricky Trevitazo respondió tajante: “Causa, de verdad tú me rayas porque no me dejas hacer como yo tengo que hacer”.

Este martes 19 de marzo se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas deberán luchar por pasar directamente a la siguiente ronda y evitar la temida Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

