Pedro Pablo Corpancho, conductor del REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos“, se CONMOVIÓ hasta las lágrimas al ver la ELIMINACIÓN de Adolfo Bolívar y Ale al final de la ronda semifinal de esta temporada.

El presentador del espacio en YouTube de Latina se negó a aceptar la realidad: “¡Nooooo!¡Me cierro! Hermano, lo haces increíble. No pasa nada, no pasa nada, lo has hecho increíble. Estoy destrozado gente, ya no quiero hacer este trabajo“.

Revive AQUÍ el REACT EN VIVO con Pedro Pablo Corpancho del episodio de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” vía YouTube de este miércoles 05 de marzo

