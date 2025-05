Pilar Delgado se despidió de la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo” este martes 27 de mayo. La participante no conquistó el paladar del jurado y abandonó el set en medio de aplausos por parte de sus compañeros y, especialmente, de Pedro Pablo Corpancho, el presentador del REACT EN VIVO vía YouTube de Latina.

El conductor no supo cómo reaccionar ante la noticia. “¡Asu, noooo! Asu, no puedo creerlo, qué pena, me daba mucha risa”, lamentó.

