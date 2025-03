Pedro Pablo Corpancho, el presentador del REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” vía YouTube, se mostró sumamente orgulloso al ver el progreso del juego culinario de Steve Palao y Caetana en esta temporada del programa de Latina.

Durante el nuevo episodio, el conductor celebró que Steve y su nieta Caetana GANARAN el primer plato de la noche, consiguiendo un gran beneficio. “Steve tiene su buena mano para la cocina”, aseguró.

Y, seguidamente, agregó: “(Son) Perfil bajo, están pasando caleta Steve y Caetana. Es sorpresivo. No digo que no puedan, lo están demostrando que están haciéndolo recontra bien, pero, de verdad, no me lo esperaba, no me esperaba que les fuera tan bien. Me alegro mucho por ellos porque Steve es lo máximo, es buenísima gente, y Caetana es súper graciosa, divertidísima, lo máximo. Muy bacán”.

