Pedro Pablo Corpancho, el presentador del REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” vía YouTube, se INDIGNÓ al ser llamado el “Luciano Mazzetti de Temu” en el nuevo episodio del concurso culinario de Latina.

Durante el capítulo, Claudia Portocarrero y Olenka Zimmermann ganaron 3 minutos de la ayuda de Luciano Mazzetti. Y la primera preguntó qué pasaría si ambas lo llaman al mismo tiempo, así que sus compañeros le encontraron la “solución”. “Hay un Luciano de Temu”, mencionó Franco Cabrera.

Pero Nelly Rossinelli aprovechó el contexto para precisar: “Viene (a ayudarlas) Pedro Pablo”. “Luciano de Temu es Pedro Pablo Corpancho”, puntualizó Javier Masías.

Al escuchar la comparación, Pedro Pablo Corpancho se INDIGNÓ: “Perdón, perdón. No quiero. Oye, ya no hay respeto, gente. Para la próxima avisen. Ya no hay respeto. Gracias Peláez, te quiero. ¿Cómo que Luciano Mazzetti de Temu? Nelly, rompiste mi corazón”.

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES a partir de las 7:45 p.m.!

Revive AQUÍ el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Extremo” vía YouTube de Latina de este jueves 13 de marzo

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.