¡Opiniones divididas! ‘Chefcitos’ disconformes con el jurado apoyan portazo de Mónica Torres

“El Gran Chef Famosos: La Revancha” siempre nos regala grato y muy divertidos momentos con las ocurrencias de todos los participantes. Esta vez se presentó una curiosa modalidad en la que todos hicieron un sólo grupo para preparar un delicioso “Black Velvet”. Finalmente, los competidores cumplieron con la expectativa del jurado. Esto a pesar de que la presentación estuvo “espantosa”.

El segundo plato también fue todo un reto, aunque no parezca tuvieron que dar lo mejor de sí para realizar un excelente estofado. Todos sacaron sus secretos mejores guardados. Lamentablemente, al final del día, sólo algunos se salvaron y otros tendrán que ir a noche de sentencia. Los que pasaron a la siguiente etapa son: Ale Fuller, Mauricio Mesones, ‘El Loco’ Wagner y Tilsa Lozano. La otra cara de la moneda la protagonizaron Renato Rossini Jr. y Mónica Torres.

Fue en esta parte del programa donde ocurrió algo que llamó la atención de muchos. Renato Rossini Jr fue consciente de que no tuvo su mejor noche y aceptó su destino. No obstante, la decisión que tomó el jurado no fue del agrado de Mónica Torres, quien se retiró del set en silencio, sin hablar con nadie e incluso se atrevió a azotar la puerta. Esto despertó el interés de todos los ‘Chefcitos’, se hicieron presentes en redes sociales para presentar su descargo. Algunos estuvieron conformes con todo, pero otros desaprobaron al jurado.

#ElGranChefFamosos

Segun recuerdo de Mónica dijeron q estaba un tanto acido y q a un jurado le tocó crudo

Vs

A Tilsa le dijeron q le faltaba carácter



Eso fue todo no? — geeeniaz94🇵🇪🩷 (@geeeniaz94) January 6, 2024

Amo a Tilsa pero no estoy de acuerdo que la hayan salvado esta vez #ElGranChefFamosos — Jessi (@jessfarros) January 6, 2024

Pero dijeron que el estofado de Tilsa no estaba bien. #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/1MbUzs0aED — Jean Murillo (@Elmurillo21) January 6, 2024

"Moniquita, el carácter que le faltaba a mi estofado te lo llevaste tú hermana". JAJAJSJAJSA Tilsa la menos candelera #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/YuLg78jF35 — Alexa (@AlexaLovesLarry) January 6, 2024

A ver fandom aquí no es que haya favoritismo con el team carichuca, sino más bien la que debió ser sentenciada era Tilsa. En los comentarios finales lo mencionan pero aún así recuerden proteína cruda, sentencia fija. #ElGranChefFamosos — el negro (@Djblacky17) January 6, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para esta temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.