Olenka Zimmermann se vio obligada a abandonar la competencia de “El Gran Chef Famosos, Extremo” cuando su salchicuypapas no convenció a los jurados, convirtiéndose en la primera eliminada de esta edición sin límites.

Esto es lo MÁS EXTREMO que ha cocinado Olenka Zimmermann:

A la rubia no le cabe duda de que nunca olvidará su paso por la cocina más extrema del Perú. “No es cocina, es alta cocina. El primer día me ponen cuatro orejas de cerdo gigantes, me demoré en reconocer qué era porque nunca las había visto cortadas y había que lavarlas”, recuerda la modelo.

Además, hay otros dos platos con los que estuvo a punto de perder los papeles. “Un pescado super grande del tamaño de toda la mesa, había que cortarlo y todas compramos el pescado fileteado. ¿Hoy? Un cuy, no puedo ni verlo, casi me desmayo y tuve que arrancarle la cabeza y las patita”, lamentó Olenka entre risas.

