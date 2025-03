La primera eliminada de “El Gran Chef Famosos, Extremo” fue Olenka Zimmermann, quien no conquistó a los jurados con su salchicuypapas, a pesar de sus esfuerzos.

Con esta noticia, la modelo no desaprovechó la oportunidad de agradecer el respaldo de todos en la cocina. En específico, el de los jurados. “El consejo que me dio Nelly Rossinelli lo recordaré siempre. Las mujeres que trabajamos nos desconectamos un poquito con la cocina”, adelantó Olenka.

Olenka Zimmermann LE AGRADECE a Nelly Rossinelly, ¿por qué?

“Ella ha visto que sí tengo aptitudes, que he resuelto problemas, he mantenido el ritmo y lo único que me falta es práctica. Ha visto en mí una posibilidad de al menos entretener en mi casa con la cocina a mi hija y familiares”, reveló la rubia.

Sin duda, la recomendación de la jurado ha empoderado a Olenka, quien promete seguir esforzándose para desarrollar sus habilidades culinarias. ¿Te gustaría verla volver en un repechaje? ¿Podrá dar batalla frente al resto de sus compañeros?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.