No aguantó el asco: Patricio Suárez Vértiz y el gesto al descubrir el mondongo para su plato en El Gran Chef Famosos 

El plato a preparar fue Cau Cau, y antes de que los famosos lo sepan, Javier Masías dio unos datos bastante interesantes: “Es un plato típico de la cocina limeña. Tiene un nombre muy sonoro y un ingrediente muy notorio. El nombre a mí me encanta porque el origen del noche está disputado entre el chino y el quechua. Y lo que me gusta de eso es que me hace pensar en la Lima del siglo 19, ya que se hablaban esos dos idiomas con naturalidad”, ilustró.

Todos los participantes estaban bastante confusos con tanto misterio, pero ya se lo imaginaban por el olor. Una vez que fue descubierto el ingrediente principal, el mondongo, todos se sorprendieron. En especial, Patricio Suárez Vértiz, quien tuvo náuseas ni bien lo vio.

“Le tengo alergia al mondongo”, comentó Patricio, quien era alentado por Ricardo Rondón, su compañero en el segundo plato.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.