Natalia Salas, campeona de El Gran Chef Famosos 2, revela CÓMO ingresó al programa culinario: ¿Fue un reemplazo?

La actriz Natalia Salas llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” en la segunda temporada con el claro objetivo de alzar la ansiada ‘Olla de Oro’. Sin embargo, ese sueño se vio interrumpido tras ser eliminada en las primeras semanas de competencia. Pero, así como en su vida personal, Natalia luchó en el Repechaje y consiguió un cupo para reingresar al concurso.

Desde su retorno a su estación de trabajo, Natalia Salas no se detuvo y llegó hasta la GRAN FINAL de la segunda temporada junto a Ale Fuller. Ahí lo dejó todo en el menú completo que presentó para el jurado y fue declarada la ganadora de “El Gran Chef Famosos 2” a mediados de agosto del año pasado.

Más de 8 meses después de su triunfo, Natalia Salas sigue recordando lo lindo que fue su participación en el programa culinario de Latina Televisión. Recientemente, en entrevista con Christopher Gianotti, la actriz reveló que NO fue opción -en primera instancia- para formar parte de “El Gran Chef Famosos”.

Ella supo que habría una segunda temporada gracias a una colega y, al estar interesada en participar del formato, le escribió directamente al productor Ricardo Morán vía Instagram. “Yo no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, claramente él no me seguía. Entré y le dije: ‘Hola, Ricardo, te saluda Natalia. Me he enterado por una colega que harán una segunda temporada, no sé si están completos, pero me gustaría estar’. Y quedó ahí, nunca me leyó“, confesó.

Pero, por coincidencia, al día siguiente, la producción se comunicó con ella para ofrecerle un cupo en la segunda temporada tras la renuncia de una de las participantes. “Me llamó y me dijo: ‘Nati, ¿cómo estás? ¿Te gustaría estar?’. Yo respondí: ‘Obvio. Pero, ¿quién se te fue? No me importa, qué bueno que se largó porque yo quiero estar’”, concluyó.

