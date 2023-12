Mónica Torres no quiere repetir ‘maldición de la mayonesa’ y echó a Peláez de su cocina en El Gran Chef Famosos: La Revancha

La primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” provocó nervios en los seis participantes sentenciados. Así que Mónica Torres no iba a tomar ningún riesgo y optó por alejar al conductor José Peláez de su cocina.

“No quiero que me haga la ‘maldición de la mayonesa’. Necesito que esta me salga bien porque no sé cómo hacerla”, dijo preocupada la actriz.

Este miércoles 6 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Renato Rossini Jr, Miguel Vergara, Susan León y ‘Flaco’ Granda se enfrentan en la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quién conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.