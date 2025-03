Con mucha tristeza, Miguel Arce se despidió de “El Gran Chef Famosos, Extremo” en medio de una lluvia de aplausos. Aunque se propuso ganar, la lasaña que preparó no convenció a los jurados y le aseguró su salida del programa.

Ante las cámaras de Latina, el competidor no desaprovechó la oportunidad de agradecerle a sus compañeros por las risas y buena vibra. “El cariño que le tengo a mamá Tula es muy fuerte, pero con Mateo Garrido Lecca y con Jano Baca me he reído demasiado”, confesó Miguel.

Además, señaló la buena química que experimentó con Patricia Alquinta y Vania Bludau. “Si me hubiera tocado con Franco, siento que hubiéramos hecho una gran dupla, también”, añadió. Como mención especial, Miguel recordó cuando formó grupo con Mateo y Jano. “No sé en qué momento se me ocurrió eso, pero fue espectacular. Parecemos los 3 chiflados: el tontito, el tonto y el más tonto”, reveló entre risas.

