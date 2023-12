“Me parece horripilante”: Masías sepultó Pastel de Acelga de Renato Jr en El Gran Chef Famosos: La Revancha

Terminó el segundo plato de la noche en El Gran Chef Famosos. Los jurados, conformado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio pasaron por las estaciones de los participantes para probar sus preparaciones. Cuando llegaron donde Renato Jr, no tuvieron buenos comentarios.

“Está bien crudo. La masa está bien trabajada, pero mal trabajada en el pyrex”, coemntó Giacomo Bocchio. Por su parte, Nelly le dio el visto bueno a su relleno: “Tu relleno está bien sabroso. Le ha quedado bien con el ají amarillo. Te faltó cocción”.

Sin embargo, Javier Masías sepultó el plato del joven participante. “A mí me parece horripilante. No podría probar esto nunca en mi vida“, señaló. Renato Jr, lejos de molestarse, le dijo: “Javier me estás dejando mal con la gente”, en tono bromista.

Este miércoles 6 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Renato Rossini Jr, Miguel Vergara, Susan León y ‘Flaco’ Granda se enfrentan en la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quién conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.