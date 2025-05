Mateo Garrido Lecca NO tuvo un buen inicio en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Como se recuerda, el exigente jurado del programa culinario de Latina Televisión pidió una chalaquita y el humorista NO cumplió con el encargo.

Pese a ese primer tropiezo, Mateo consiguió llegar hasta la GRAN FINAL de esta temporada. “Gracias, gracias a los jurados por la paciencia que me han tenido. Justo ahora hablábamos del primer plato que hice: una chalaquita de tomate con agua y cebolla, que no tenía nada; y hoy estar aquí… Me siento incrédulo, me siento agradecido”, sentenció.



Este martes 13 de mayo se transmite la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Vania Bludau, Mateo Garrido Lecca y Reimond Manco luchan por alzarse con la ansiada Olla de Oro, ¿quién lo conseguirá?

