Masías pidió que el eliminado de esta noche se vaya ‘con la frente en alto’ de El Gran Chef Famosos 

Tenía su corazón. Luego de semanas de competencia, este sábado uno de los tres famosos sentenciados dirá adiós a la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Antes de iniciar con el primer plato de la noche, Javier Masías tuvo emotivas palabras para los participantes.

El crítico gastronómico dijo: “Esta vez, me voy a unir al sentimiento de mis colegas. El otro día soñé que me exorcizaban, me levanté vomitando y fue por su comida. Experiencias así de singulares no te las hace sentir cualquiera. Al final, uno tiene que estar listo para irse en cualquier momento, así que les pediría que se vayan con la frente en alto, dándolo todo, que es la única manera de irse”.

Al escucharlo, Mariella Zanetti no dudó en agregar: “Tiene su corazoncito”.

Este sábado 23 de setiembre se vive una nueva Noche de Eliminación en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Leslie Stewart, ‘Loco’ Wagner y Mariella Zanetti se enfrentan en la cocina para quedarse en el programa de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.