Mariella Zanetti se convirtió este sábado en la segunda eliminada de “El Gran Chef Famosos, El Último Campeón”. En una noche de doble eliminación, la campeona de la tercera temporada abandonó la popular cocina de Latina Televisión junto a Ricardo Rondón.

“Estoy contenta de haber participado con mis compañeros, de haberlos conocido a ustedes. He tenido semanas atareadas y no estoy a mi 100%. Pero me voy feliz y dichosa. Que mis compañeros sigan adelante”, dijo Zanetti con una media sonrisa en el rostro.

Por su lado, Luciano Mazzetti se confesó ante las cámaras: “Me parte el alma que te vayas. Si yo hubiera puesto plata real en un participante, hubiera sido en ti. Me parece que tienes una mano increíble, muchos de los platos que has preparado en esta cocina se quedan conmigo”.

Además, Nelly Rossinelli agregó a modo de despedida: “Mariella, me quedo contigo por las tres temporadas que hemos compartido, con tu espíritu de lucha, de resiliencia. Admiro muchísimo ese empuje, esa garra que tienes para sacar adelante a tu familia”.

