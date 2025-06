En el más reciente episodio de El Gran Chef Famosos, las amigas de larga trayectoria televisiva, Yiddá Eslava y Diana Sánchez, volvieron a coincidir en un encuentro lleno de buena energía. Yiddá se encuentra participando en esta temporada, mientras Diana se estrena como conductora, a la espera del inicio de la nueva temporada de Yo Soy.

Durante la emisión, la popular “chata” se acercó a la estación de Yiddá y lanzó con picardía: “Música maestro”, haciendo sonar una canción clásica de sus épocas en reality de competencia. Tras un breve baile, Yiddá comentó entre risas: “A esta edad se me para el corazón, ya no estoy para esto”. Fue entonces cuando recordaron a Zumba, el ex participante que fue eliminado en la ronda de “La última chance”.

En medio de las bromas, Diana comentó con cariño: “El chancho está vendiendo sus muñecos afuera del canal”, y Yiddá agregó entre risas: “Si compras dos recetarios, te viene un Zumbita”, dejando claro que Zumba estaría intentando hacer negocio con los recetarios oficiales del programa.

¿Será este el comienzo de una nueva aventura para Zumba? ¿Qué otros secretos se esconden detrás de cámaras? No te pierdas estas y más sorpresas en El Gran Chef Famosos.

