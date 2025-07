En una intensa edición de El Gran Chef Famosos, Yiddá Eslava vivió una noche tensa luego de recibir duros comentarios por parte del jurado. La presión de la Noche de Eliminación sacó lo mejor y también lo más vulnerable de los concursantes que luchan por mantenerse en competencia.

Todo comenzó cuando Luciano Mazzetti probó su primer plato y comentó sin rodeos: “Tu plato está un poco fosforescente”, seguido por una observación más directa: “Hay sabor a cebolla cruda”. Pero eso no fue lo peor. El chef añadió: “Lo que más me desagrada es que está muy frío”, lo que llevó a la participante a intentar justificar su preparación.

Nelly Rossinelli tampoco se mostró satisfecha: “No se siente el sabor de la yuca”, dijo, mientras que Javier Masías fue el más contundente al calificar el plato de “feo”, lo que provocó una reacción inmediata de Yiddá: “Ya no voy a decir nada porque ya no sé qué hacer”, expresó frustrada. Luego, intentó defenderse: “He tenido la cebolla desde el inicio”, y respondió con un tono de resignación: “No está feo, no seas malo”.

¿Se está acercando el final de su camino en la cocina? ¿Podrá reponerse y seguir en competencia? No te pierdas los próximos episodios de El Gran Chef Famosos para descubrirlo.

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Extremo” vía YouTube

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.