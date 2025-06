En El Gran Chef Famosos, Yiddá Eslava ha demostrado ser una de las participantes más constantes, siempre manteniendo una actitud positiva y con muchas ganas de aprender, lo que la ha colocado entre los favoritos para ganar la temporada.

Sin embargo, hoy la concentración de Yiddá la traicionó cuando, al preparar el segundo plato de la noche, un enrollado de pollo, se olvidó del pollo. Un descuido inesperado que puso en peligro su presentación.

En medio de la preparación, se dio cuenta de su error justo antes de introducir el enrollado al horno. Con cara de desesperación, comenzó a buscar el pollo, preguntándose: “¿Lo saco o no lo saco?” mientras dudaba sobre cómo proceder. Pero, al no tener mucho tiempo, no se rindió y, con algo de humor, comentó: “Lo voy a parchar para que al menos los pedacitos del jurado puedan estar bien”.

¿Será suficiente su ingenio para salvar el plato y continuar en competencia? ¿Logrará sorprender a los jueces con su enrollado de pollo “parchado”? No te pierdas lo que sucederá en El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.