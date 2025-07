Durante una nueva noche de eliminación en El Gran Chef Famosos, José Peláez no pudo ocultar su sorpresa al ver a los tres concursantes de esta noche enfrentarse a la “noche de eliminación”.

Luciano aprovechó para lanzar una acusación directa a Nelly Rossinelli, culpándola de la actual situación. Yaco no dudó en apoyarlo públicamente, dejando claro que compartía la misma opinión.

Al ser entrevistado por el conductor del programa, Yaco Eskenazi recordó lo sucedido en en anterior reto con el equipo bajo el liderazgo de Nelly Rossinelli, y no dudó en calificar la situación como una “dictadura”. “En tu equipo jugaste tu sola, porque el equipo no hizo nada”, sentenció el participante, añadiendo que su equipo no tuvo espacio para aportar o colaborar, a diferencia de su grupo, que fue comandado por Luciano Mazzetti, al que describió como una una comunidad y frente unido.

¿Responderá Nelly Rossinelli a estas duras acusaciones? ¿Podrán recuperar la química antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos, donde las tensiones están a punto de explotar.

