Víctor Hugo Dávila no tuvo un buen inicio en la Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. El participante tenía la misión de presentar la mejor papa a la huancaína; sin embargo, terminó convirtiéndose en la PEOR preparación en la historia del programa culinario de Latina.

El primero en criticar su plato fue Luciano Mazzetti, quien no se guardó nada: “No sé qué has hecho, compadre. No es el queso, no es el ají. Hay algo ahí que no entiendo”.

En esa misma línea opinó Javier Masías: “Esto es de lo peor que he comido en esta competencia y vamos dos años comiendo horrible”.

Incluso, el propio Víctor Hugo, tras probar su plato, aseguró: “Es una porquería lo que he hecho”.



Este viernes 30 de mayo se transmite la nueva Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos, Extremo“. Los seis participantes sentenciados luchan por salvarse de la Noche de Eliminación, pero solo dos de ellos lo conseguirán. ¿Quiénes serán?

