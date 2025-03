Tula Rodríguez es la nueva competidora de El Gran Chef Famosos: Extremo, y llega con una meta clara: llevarse el trofeo. La experimentada presentadora de televisión no duda de su capacidad en la cocina, pero reconoce que la competencia es mucho más desafiante de lo que imaginó.

“Esto no es nada fácil, es muy fuerte. Estoy dando el alma y corazón, pero me está exigiendo más de lo que yo pensé”, confesó sobre su primer día en la competencia. Sin embargo, dejó en claro que su objetivo está bien definido: “Creo que todos somos diferentes, cada uno tiene habilidades distintas, pero yo no vengo a participar, vengo a ganar”.

Si bien Tula tiene confianza en su sazón, también sabe que habrá retos complicados. “Me gusta mucho la comida peruana, creo que ese es mi fuerte”, afirmó. Sin embargo, reconoce que hay ciertos platillos que podrían complicarla: “La comida extranjera me puede complicar un poco, sobre todo la mexicana, ya que no la como muy seguido”. Eso sí, si hay un plato con el que se siente segura, es el estofado: “Si en la final me toca cocinar un estofado, estoy segura de que ganaría”, bromeó.

Con más de 25 años de carrera artística, Tula Rodríguez ha conquistado al público desde distintos frentes: primero como bailarina, luego como actriz en exitosas producciones nacionales y, más recientemente, como conductora de televisión. Su espontaneidad y cercanía con la audiencia la han convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo.

Con la exigencia de los jurados Javier Masías, Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti, la conductora tendrá que demostrar que su sazón está a la altura del reto. ¿Podrá superar los desafíos culinarios y llegar a la gran final? ¿O se enfrentará a más de un apuro en la cocina?

