Tula Rodríguez, una de las participantes más queridas de El Gran Chef Famosos, Extremo, ha decidido sincerarse sobre su espíritu emprendedor. “Mi primer trabajo fue vender toffees, mi hermana los preparaba. En ese momento, estaba en el colegio Isabel La Católica”, recuerda la actriz.

Contra todo pronóstico, Tula se propuso montar un mininegocio dentro de su propia escuela. “Yo quería plata porque mi mamá no me podía dar y me acuerdo que llevé un grupito de toffees. Así fue como empecé a vender toffees como loca y, luego, a aumentar canchita”, recuerda conmovida..

Sin duda, el espíritu de la artista siempre ha estado marcado por el deseo de salir adelante. “Luego, he alquilado nintendos, tenido farmacia, trabajado en circo, vendido gas, he hecho de TODO”, asegura con una sonrisa.

